Выездная проверка в Путилково: заместитель главы округа оценил состояние дворов и взял вопросы на контроль

Практика выездных проверок в Красногорске поставлена на регулярную основу. Соответствующее поручение дал глава городского округа Дмитрий Владимирович Волков, и теперь его заместители систематически выезжают на территории муниципалитета.

Подобный подход дает сразу несколько преимуществ: можно лично убедиться в состоянии объектов, услышать мнение жителей и проследить за исполнением задач, поставленных ранее.

Очередная такая проверка состоялась при участии заместителя главы округа Евгения Елизарова. Основное внимание уделили участку, расположенному в Путилково на пересечении улиц Верхней и Садовой. Выбор места неслучаен — по этой территории поступали обращения от жителей.

«Ранее здесь восстановили асфальтобетонное покрытие, запустили московский маршрут с новыми автобусами. Следующий этап — обновление остановочных павильонов и нанесение дорожной разметки. В целом территория находится в нормативном состоянии», — рассказал Евгений Елизаров.

В ходе обхода была дана оценка и тому, как содержатся придомовые территории. Часть вопросов передали управляющим организациям — им предстоит провести необходимую работу. Когда запланированные мероприятия будут завершены, Евгений Елизаров вновь приедет на этот участок, чтобы проверить результат.