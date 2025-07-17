Тренер олимпийского чемпиона Поветкина Нестеров погиб при выполнении боевого задания в Африке

Промоутерская компания «Мир бокса» сообщила, что при выполнении боевого задания в Африке погиб тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров.

Нестеров был тренером Поветкина по силовой подготовке, его спарринг-партнером и одним из ближайших друзей.

«Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря. Покойся с миром, Кабан… Память о тебе навсегда останется с нами», — говорится в сообщении организации.

Александр Поветкин стал чемпионом Олимпийских игр в 2004 году, ранее выигрывал чемпионаты мира и Европы. В профессиональном боксе Поветкин провел 40 боев, в 36 из которых одержал победы, а один поединок свел вничью. Боксер владел титулом временного чемпиона по версии WBC в тяжелом весе. После завершения карьеры в 2021 году Поветкин занимался общественной и политической деятельностью, был вице-губернатором Вологодской области.