Тренер «Оренбурга» Слишкович не хотел добровольно уходить в отставку

«Оренбург» отправил в отставку главного тренера Владимира Слишковича после того, как команда потерпела четвертое поражение кряду в РПЛ.

В 11-м туре уральцы на своем поле уступили «Ростову» (0:1), пропустив мяч в концовке матча.

На послематчевой пресс-конференции Слишкович заявил, что он не собирается уходить в отставку.

«Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое. Но я в отставку — нет», — заявил боснийский специалист.

В России Слишкович работал ассистентом в московском «Спартаке», а весной 2024 года даже был временно исполняющим обязанности главного-тренера красно-белых. «Оренбург» специалист возглавил в октябре прошлого года.

После 11 туров «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ, набрав семь очков.