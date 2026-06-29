Привычный арсенал отечественных спортивных наставников таит в себе серьезную угрозу для психики воспитанников. Клинический психолог Дарья Яушева в беседе со Sport24 предупредила, что жесткие педагогические приемы способны нанести глубокую травму, особенно если речь идет о ребенке.

По ее оценке, грань между дисциплиной и разрушением личности пролегает там, где требовательность перерождается в угрозы, стыд, унижение и полное обесценивание переживаний юного спортсмена. В этот момент формируется опасная психологическая связка, которая напрямую влияет на становление характера.

Специалист признала, что в краткосрочной перспективе подобный прессинг действительно может дать результат. Однако на длинной дистанции цена оказывается непомерно высокой: резко возрастает риск эмоционального выгорания, травматизации, полной потери удовольствия от занятий и ухода в депрессивное состояние. В конечном счете все это выталкивает атлета из спорта.