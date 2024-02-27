Тренер раскритиковала олимпийскую чемпионку, пожаловавшуюся, что ей «нечего есть»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сильно преувеличила проблемы с питанием на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое», заявила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Ранее Мельникова пожаловалась на плохое питание на базе, употребив выражения «выживаю» и «нечего есть».

По словам тренера, на базе занимаются 250 человек, и ни у кого серьезных замечаний по питанию нет.

Родионенко отметила, что в последнее время у Мельниковой возникли странные запросы, «будто здесь ресторан». Она подчеркнула, что никто специально для олимпийской чемпионки готовить не будет.

Ангелина Мельникова в 16 лет выиграла серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а на следующей Олимпиаде в Токио она стала победительницей в командных соревнованиях и завоевала бронзовые медали в многоборье и вольных упражнениях. В 2021 году спортсменка стала чемпионкой мира в многоборье.