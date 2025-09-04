Тренер саратовского «Сокола» возмутился цветом формы соперника
Фото: [ФК «Сокол»]
Главный тренер саратовского «Сокола» Младен Кашчелан после поражения от челнинского «КАМАЗа» в восьмом туре Первой лиги (0:2) выразил недовольство тем, какой цвет формы выбрал соперник.
В форме обеих команд преобладали белый и голубой цвета, что мешало игрокам различать друг друга.
«Мы три домашние игры подряд проводим с командами, которые играют в такой же форме, как мы. И это я просто не понимаю! Это неуважение или что? Вообще для меня непонятно», — возмутился Кашчелан.
После восьми туров «Сокол» занимает предпоследнее, 17-е место. Команда не смогла ни разу победить и четырежды сыграла вничью. Также саратовцы, наряду с «Торпедо», — самая нерезультативная команда лиги, всего три забитых мяча.
