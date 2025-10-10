Тренер сборной Ирана назвал Россию тренажером для своей команды перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои подчеркнул значимость матча против российской команды, назвав его важной психологической подготовкой для своих подопечных. Это заявление он сделал на пресс-конференции, состоявшейся после игры, которая состоялась 10 октября 2025 года.

Напомним, российская сборная одержала победу в матче с результатом 2:1.

Тренер сборной Ирана отметил, что игра с российской командой стала ценным опытом перед чемпионатом мира по футболу 2026 года. Галенои признал, что некоторые ключевые игроки не смогли выйти на поле из-за травм, но остался доволен выступлением своих игроков.

На пресс-конференции он отметил, что подобные матчи способствуют адаптации команды к строгим условиям международных соревнований.

«Прошедший матч с точки зрения тактики был интересным и зрелищным. Хочу поздравить сборную России, приободрить наших игроков. Было нелегко играть на таком большом стадионе, с точки зрения психологического давления это была важная тренировка», — сказал Галенои.

Иранская национальная сборная готовится к участию в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В рамках подготовки команда запланировала серию товарищеских матчей с сильнейшими футбольными командами мира.