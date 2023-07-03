Тренер Сливак назвал способы восстановления либидо у женщин посредством фитнеса

По словам тренера Сливака, давно известно, что физическая активность оказывает влияние на уменьшение лишнего веса, укрепление мышц и улучшение осанки, поэтому это способствует повышению уверенности в себе и сексуальной привлекательности у женщин. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что благодаря тренировкам женщины начинают ценить свои достижения и видеть собственное тело в лучшем свете, что положительно влияет на либидо.

Тренер добавил, что постоянные тренировки улучшают выносливость и наращивают уровень энергии у женщин, это способствует чувствовать себя активнее и энергичнее в том числе и в интимной сфере.