У народного артиста РФ Лепса обнаружили инфекцию дыхательных путей

Фото: [ Звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов выступили для военнослужащих и членов их семей/Медиасток.рф ]

Народный артист России Григорий Лепс, известный своим мощным, хрипловатым голосом и энергичными выступлениями, в последнее время столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые вынудили его пересмотреть свой гастрольный график и подход к концертной деятельности, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Как стало известно, у певца обнаружили инфекция дыхательных путей, которая дала осложнение на бронхи. Сейчас Лепса мучает изнурительный кашель, который сказывается на его вокальных данных и общем самочувствии.

Ситуация осложняется тем, что на фоне приема гормональных препаратов, необходимых для лечения, у артиста перестают работать надпочечники. Все это создает дополнительную нагрузку на организм и требует постоянного медицинского контроля.

Врачи, которые наблюдают за Лепсом, рекомендовали ему длительный курс гормональных инъекций для восстановления голоса, и эта терапия, по предварительным оценкам, продлится не менее полугода, так что расслабляться и надеяться на быстрое чудо не приходится.

Сейчас Григорий регулярно делает уколы и капельницы, которые помогают ему поддерживать форму, но даже при таком лечении двухчасовые сольные концерты даются ему очень непросто, и от крупных шоу приходится частично отказываться. Как признаются источники, близкие к артисту, сейчас Лепс сосредоточился на мероприятиях продолжительностью не более 40 минут, и перед каждым таким выходом на сцену ему приходится прокапываться и делать инъекции, чтобы не потерять голос и не сорвать выступление.

Параллельно с лечением певец занимается с педагогом по вокалу в онлайн-формате, стараясь сохранить свою уникальную манеру и технику, несмотря на болезнь.

