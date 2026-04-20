На портале госуслуг Московской области заработал сервис автогенерации ситуационного плана земельного участка

На региональном портале государственных услуг начал функционировать сервис, который автоматически создает ситуационный план земельного участка. По данным Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, нововведение упрощает процедуру согласования с Мосавтодором — организацией, отвечающей за автомобильные дороги регионального значения.

Благодаря цифровой разработке отпала необходимость вручную составлять ситуационный план: система генерирует нужный документ моментально. Функционал платформы дает возможность детально соотнести участок с картографическими данными — зафиксировать точные координаты, отобразить действующие коммуникации, обозначить места примыкания, а также въездов и выездов. В итоге заявитель получает грамотно оформленную схему, что существенно снижает вероятность отказа в согласовании.

Для ряда действий в зоне региональных автодорог требуется официальное разрешение их владельца. К таким ситуациям относится обустройство съезда с трассы, возведение или размещение различных объектов в полосе отвода дороги, а также прокладка инженерных коммуникаций.

Получить необходимое согласие от Мосавтодора теперь можно через региональный портал — услуга размещена в разделе «Бизнесу», далее в подразделе «Транспорт», затем в категории «Дороги».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.