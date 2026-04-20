В Одинцовском техникуме провели чемпионат «Абилимпикс-2026»
Чемпионат «Абилимпикс-2026» состоялся в Одинцовском техникуме
Фото: [Министерство образования МО]
В Подмосковье на базе Одинцовского техникума в рамках XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс-2026» провели соревнования по компетенции «Консультант по банковским продуктам», участниками стали школьники и студенты. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Им предстояло показать навыки обслуживания клиентов банка. В частности, провести прием платежей и расчетно-кассовое обслуживание клиентов, организацию кредитной работы и не только. Первое место среди школьников занял Хайлов Артем (школа № 32, г. Мытищи), среди студентов - Тян Кирилл (Российский университет кооперации (колледж)).
