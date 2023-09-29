Тренер Тарасова назвала Дюамель «скотиной» за обвинения российских фигуристов в допинге
Фото: [©Алексей Филиппов/РИА Новости]
Бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что подозревает отечественных фигуристов в употреблении допинга. По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, доверять словам канадской спортсменки не следует. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что канадская фигуристка – «дура и скотина», которая несет бред сивой кобылы.
По мнению Тарасовой, российские фигуристы не употребляли допинг никогда, а если бы они и стали это делать, то Дюамель никогда бы этого не увидела.
Она подчеркнула, что такое лживое зло на весь мир простить нельзя.