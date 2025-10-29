Тренер ЦСКА назвал главную причину поражения в матче со «Спартаком»
Тренер ЦСКА Никитин: необязательные удаления сломали игру со «Спартаком»
Фото: [ПХК ЦСКА]
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал журналистам главную причину поражения в матче со «Спартаком».
Накануне в очередном матче КХЛ армейцы уступили красно-белым со счетом 2:3. У «Спартака» шайбы забросили Нэйтан Тодд (5-я минута), Михаил Мальцев (17-я), Адам Ружичка (60-я), в составе ЦСКА отличились Прохор Полтапов (12-я) и Даниэль Спронг (28-я).
«Все очевидно: фуфловые удаления сломали всю игру. Если бы я знал, как бороться с этими удалениями, то поборол бы эту ситуацию. Должны быть мозг и характер, чтобы не было такого в ситуациях, где соперник заставлял фолить. Мы сами виноваты», — сказал Никитин.
Игорь Никитин вернулся в ЦСКА после прошлогоднего триумфа в Кубке Гагарина с ярославским «Локомотивом. На данный момент армейцы занимают восьмое место в Западной конференции с 22 очками после 20 матчей.
