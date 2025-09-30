Тренер Василенко высказался о возможном возвращении в «Факел»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко в эфире «Матч Премьер» высказался о возможном возвращении в клуб.

Накануне был отправлен в отставку Игорь Шалимов после того, как «Факел» не смог на своем поле обыграть аутсайдера Первой лиги «Чайку» (0:0).

Василенко заявил, что еще никаких разговоров с ним не было, а сам он только сейчас узнал об отставке Шалимова из новостей.

Василенко возглавлял «Факел» в 2020-22 годах и вывел клуб в РПЛ. Отмечалось, что возвращения специалиста очень хотят воронежские болельщики. Другим кандидатом называют Сергея Ташуева. По данным инсайдера Ивана Карпова, его кандидатура уже согласована с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

После 12 туров «Факел» занимает третье место в Первой лиге, на три очка отставая от лидирующего «Спартака» из Костромы.