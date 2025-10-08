Тренеры «Металлурга» и «Торпедо» едва не подрались после матча КХЛ

После матча регулярного чемпионата КХЛ тренеры нижегородского «Торпедо» и магнитогорского «Металлурга» Алексей Исаков и Андрей Разин вступили в словесную перепалку, которая едва не закончилась дракой.

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «Металлурга». При этом инициатором конфликта был тренер победившей команды. Разин настиг своего нижегородского коллегу в подтрибунном помещении и начал высказывать ему претензии.

Позже наставник «Металлурга» подтвердил, что разговор шел на повышенных тонах, но остался в рамках словесного спора.

«Надо уметь проигрывать. Это должно стать уроком для некоторых людей. Остальное комментировать не буду», — сказал Разин.

