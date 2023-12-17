Тренеры молодежных хоккейных команд из Москвы и Подмосковья подрались во время хоккейного матча

Как передает Baza, потасовка в московском спорткомплексе «Арктика» произошла в минувшую субботу днем, 16 декабря, во время матча команд игроков 2016 года рождения.

По-началу ничего не предвещало экстраординарного. А вот во втором периоде тренер команды «Крылья Советов» из Москвы Павел Платонов внезапно набросился на коуча из подмосковной «Красной Машины» Никиту Илларионова.

После того, как стало ясно, что Илларионов явно проигрывает своему супостату в силе, драка превратилась в самое настоящее избиение: повалив своего соперника на лед, Платонов начал методично его избивать.

«По словам очевидцев, драка между тренерами произошла из-за того, что Илларионов громко ругался матом на детей, а Платонов сделал ему замечание. После этого Илларионов предложил ему отправиться куда подальше. Платонов не выдержал и вызвал на лед своего оппонента», - приводится в публикации.

Развести вспыливших тренеров-боксеров по разным углам удалось лишь спустя некоторое время, и с помощью арбитров. К слову, игра в итоге закончилась уверенной победой москвичей.