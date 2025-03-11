Треш-стримера Меллстроя и его семью заподозрили в неуплате налогов и легализации доходов

Треш-стримера Андрея Бурима, более известного под ником Меллстрой, и его семью подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму около полумиллиарда рублей. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

По информации канала, 27 декабря на допрос в МВД вызвали мать блогера Наталью Бурим и его брата Сергея. Причиной внимания со стороны правоохранителей стало приобретение ими нескольких дорогих автомобилей за криптовалюту, которые они зарегистрировали на друзей Меллстроя — Будку и Коллектора.

Так, по данным Mash, в автопарке Буримов числятся такие модели, как Lamborghini STO (2024), BMW M5 (2024), Bentley Mulsanne (2017), Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long и Ferrari.

По такой же схеме была приобретена квартира в Шмитовском проезде недалеко от «Москва-Сити» за 30 млн руб.

Как сообщает телеграм-канал, брат и мать блогера не явились по повестке. Наталья Бурим сразу после получения уведомления вылетела с гражданским мужем и сыном Сергеем в Черногорию, где сейчас проживает Меллстрой. Следственные органы намерены ходатайствовать об аресте автомобилей и квартир, общая стоимость которых составляет около 500 млн рублей.

Семейство блогера может столкнуться с серьезными последствиями — за неуплату налогов в особо крупном размере им грозит до трех лет лишения свободы, а за легализацию денежных средств — до семи лет.

Меллстрой, родившийся в белорусском Гомеле, приобрел популярность после стримов, на которых за донаты выполнял различные задания от подписчиков, а также приглашал девушек, с которыми вел трансляции. В 2020 году блогер на стриме ударил по голове приглашенную к себе гостью, после чего в отношении него началась проверка.

В 2024 году Бурима объявили в розыск по статье УК РФ, после чего он покинул Россию. Однако в конце марта того же года стример опубликовал видео в социальных сетях из гостиницы, утверждая, что якобы вернулся в страну.

Однако в конце мая 2024 года Бурим снова попал в список разыскиваемых МВД России, без уточнения статьи УК. Ряд источников предположили, что причиной розыска стало уклонение от службы в Вооруженных силах Белоруссии.

Ранее сообщалось, что блогера-миллионника Александру Митрошину отправили под домашний арест по делу о легализации доходов.