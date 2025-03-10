Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля 2025 года по делу о легализации доходов, сообщил телеграм-канал Mash.

В понедельник, 10 марта, в московском суде проходило слушание по делу инфокоуча. Она обвиняется в отмывании денежных средств посредством покупки недвижимости. Следственный комитет России (СКР) запрашивал для блогера заключение под стражу, а защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

Митрошину задержали 7 марта в Сочи сразу после прибытия из Дубая. По данным следствия, блогер не уплатила в государственный бюджет около 127 млн руб., таким образом незаконно обогатившись сокрытием своих доходов.

Ранее блогер сообщила, что готова работать со следствием. Она рассказала о своих партнерах по бизнесу, а также раскрыла схему заработка, в которую, по словам Митрошиной, ее втянула помощница.

Последние 1,5 года Митрошина уверяла своих подписчиков, что не имеет перед налоговой никаких долгов. Она говорила, что исправно отчитывается о своих доходах и не участвует в подозрительных бизнесах.

Ранее сообщалось, что блогера-миллионника Елену Блиновскую отправили в колонию на пять лет.