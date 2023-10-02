Треть россиян считают SHAMAN лучшим певцом года

Треть россиян (33%) назвали SHAMAN лучшим певцом года в России, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ), проведенного совместно с премией «Народная марка».

Лучшей певицей респонденты назвали Полину Гагарину (19%). В топ лучших эстрадных исполнителей также попал Олег Газманов – его признали лучшим 11%. Николая Баскова выделили 10% респондентов. Реже всего лучшим певцом назвали Сергея Лазарева – 8%, Григория Лепса – 7% и Филиппа Киркорова – 7%. Еще 5% набрал Лев Лещенко.

Помимо Гагариной, лучшей певицей назвали Ларису Долину. За нее голоса отдали 11% респондентов. Тройку лидеров замыкает Anna Asti, за которую проголосовали 6%. По 5% голосов набрали Велерия, Пелагия и Ирина Аллегрова.

Опрос проводился посредством телефонных звонков. Исследование началось 22 сентября. В нем участвовали 1600 респондентов возрастом от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Настоящее имя певца SHAMAN – Ярослав Дронов. Сценический псевдоним он взял в 2020 году. Его песня и видеоклип «Я русский» за два дня набрали более двух миллионов просмотров.

В сентябре SHAMAN исполнил Гимн России на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в День освобождения Донбасса. На концерте по этому случаю он также выступил со своей новой песней «Мой бой».