Третий этап чемпионата Подмосковья области по автомногоборью проходит в Пушкино

В городском округе Пушкинский на территории школы № 2 проходит третий этап чемпионата Московской области по автомногоборью среди ребят от 12 до 17 лет из детско-юношеского спортивно-технического клуба «Дивизион юниор».

Отмечается, что частники заездов, которые покажут лучшее время прохождения дистанций, отправятся представлять регион на первенстве России.

«Чтобы завоевать первое место на гонках, ребятам необходимо за максимально короткое время пройти две дистанции — классическую и нестандартную. Первая рассчитана на точность и маневренность, а вторая — на скорость. На нестандартной дистанции можно получить больше всего баллов, так как там меньше всего штрафов за прохождение», — рассказала руководитель клуба Светлана Паршкова.

Юные водители управляли машинами марки «Ока». После старта на классической дистанции они объезжали флажки и конусы, парковались на время. Потом сразу их ждала вторая дистанция — нестандартная, на которой скорость и реакция решали все. Судьям оценивать гонщиков помогал специальный светофор, который фиксировал время старта и финиша ребят.

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