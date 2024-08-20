Третий этап международного парусного турнира пройдет в Подмосковье

В сентябре в акватории Пестовского водохранилища пройдет этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024, организаторами которого выступают яхт-клуб Tenzor Sailing Club и финансово-правовая группа компаний Tenzor Consulting Group. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Ожидается, что в данной регате примут участие сильнейшие яхтсмены страны и самый представительный флот яхт в классе МХ700. И уже по итогам третьего этапа определятся финалисты соревнований. Ими станут двадцать сильнейших команд по рейтингу трех этапов общего зачета, которые затем отправятся на гранд-финал серии в Сочи.

Дополнительным бонусом для шестнадцати самых успешных команд турнира станет право принять участие в чемпионате Sailing Gran Prix 2024, который в конце сентября впервые в России проведет яхт-клуб Tenzor Sailing Club по системе «квалификационных гонок на вылет», применяемых в международной серии «Лиги Звезд» (Star League).

Обеспечивать судейство на третьем этапе будет международная судейская коллегия, включающая специалистов из России, Хорватии и Германии. При этом третий этап почтит память легенды советского паруса, серебряного призера Олимпиады-80 Бориса Федоровича Будникова.