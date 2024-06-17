Третий матч сезона проекта «Выходи во двор» в Климовске закончился победой легенд футбола

Три тысячи болельщиков посетили игру «Легенд футбола» в рамках летнего сезона проекта «Выходи во двор» на трибунах стадиона «Весна» в подмосковном Климовске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов отметил, что он поговорил с родителями ребят, которые говорят, что у ребят крылья вырастают, когда они общаются с Титовым, Филимоновым, Аленичевым, Алдониным, Ширко, Ивановым, Вязьмикиным. Данный проект дает импульс ребятам, что они могут тоже стать успешным, состоятельным, богатым, известным.

Отметим, что в рамках мероприятия юным футболистам Подольска подарили мячи и шарфы с автографами звезд российского футбола. Такой сюрприз был организован благотворительным фондом «Исток» в рамках проекта «Папа-наставник». Участники этой программы — дети бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. Наставничество над ними взяли добровольцы, которые совместно с фондом «Исток» организуют для ребят различные активности, в том числе и спортивные.

Перед стартовым свистком, возвещающем о начале гала-матча, легендарные футболисты провели мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций. К финальному свистку счет на табло был 8:6 в пользу гостей.