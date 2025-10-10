Третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет в октябре

Третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет 18 октября на территории всесезонного курорта «Игора» в Ленинградской области.

Цель чемпионата — популяризация в России инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

В этапе примут участие 28 команд — из России, Туниса и Индии. 16 команд сразятся в рамках дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 кг, а 12 команд — в рамках дисциплины «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 кг. В числе участников — команды МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИТУ МИСИС, НИЯУ МИФИ, РГСУ, БГТУ им. В. Г. Шухова и других ведущих университетов.

Программой предусмотрено два шоу: дневное (с 13:00 до 14:30) и вечернее (с 18:00 до 19:30). Прямая трансляция мероприятия будет доступна по этой ссылке.