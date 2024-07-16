Третий подмосковный старт серии велозаездов Gran Fondo состоится в Ногинске

Третий массовый велозаезд Gran Fondo пройдет в Ногинске в Богородском городском округе. Регистрация на старт уже открыта на сайте . Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Маршрут пройдет по живописной трассе в сторону деревни Черново и обратно. Участники могут выбрать одну из трех предложенных дистанций на выбор в зависимости от уровня физической подготовки: 30 км, 55 км или 95 км. Самая протяженная дистанция в 95 км имеет два формата: заезд и гонка. Велогонка в отличие от заезда включает в себя соревновательный элемент с отдельным стартом по уровням подготовки и делением на группы.

Напомним, что в велосезоне 2024 года на территории Московской области уже прошли два старта серии — в г. о. Лотошино и в Волоколамском г. о. Также запланированы заезды в Серпухове 25 августа и заключительный старт пройдет 22 сентября в Рузском г. о.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что плавание на сапбордах является одной из самых любимых летних активностей среди старшего поколения.