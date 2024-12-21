В интервью «Интерфаксу» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать возвращения сборной на соревнования, проводимые Международной федерацией хоккея (IIHF).

По его словам, участие российских хоккеистов, в том числе, и на Олимпийских играх 2026 году в Италии целиком и полностью зависит от Международной федерации хоккея (IIHF), которая полностью исключила любую такую возможность еще в 2022 году после начала СВО.

Ранее сообщалось, что Андрей Минаков, Мирон Лифинцев, Егор Корнев и Кирилл Пригода завоевали золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Команда России в составе четырех спортсменов заняла первое место в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. И это произошло с мировым рекордом.

Эта медаль стала десятой для российской команды на чемпионате мира в Будапеште, который проходит с 13 по 15 декабря. Всего спортсмены завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды.

Напомним, российских пловцов допустили до стартов в нейтральном статусе. Такое решение приняла Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).