Российские пловцы выиграли эстафету на чемпионате мира в Будапеште с мировым рекордом

Выступающие в нейтральном статусе спортсмены из России Андрей Минаков, Мирон Лифинцев, Егор Корнев и Кирилл Пригода завоевали золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Команда России в составе четырех спортсменов заняла первое место в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. И это произошло с мировым рекордом. Российская мужская сборная показала результат 3 минуты 18,68 секунды, что превзошло рекорд американцев и австралийцев, установленный в декабре 2022 года (3 минуты 18,98 секунды).

Эта медаль стала десятой для российской команды на чемпионате мира в Будапеште, который проходит с 13 по 15 декабря. Всего спортсмены завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в столице Венгрии Будапеште. Завершатся соревнования в понедельник, 15 декабря. Всего в соревнованиях принимают участие 27 пловцов из России.

Напомним, российских пловцов допустили до стартов в нейтральном статусе. Такое решение приняла Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

Ранее сообщалось, что российский пловец Илья Бородин стал чемпионом мира на короткой воде на дистанции 400 метров.