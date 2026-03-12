Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России
Фото: [ФХР]
Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России. Об этом «Чемпионату» сообщил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.
73-летний Третьяк возглавляет ФХР уже 20 лет, с 2006 года. Он переизбран на пятый срок в должности главы федерации. Он был единственным кандидатом при голосовании.
Во время правления Третьяка сборная России четыре раза выигрывала чемпионат мира, по разу чемпионами становились молодежная и юниорская команды. Сам легендарный голкипер 10 раз побеждал на чемпионатах мира за 15-летнюю карьеру игрока. В 1989 году Третьяк первым из европейских хоккеистов был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Международная федерация хоккея (ИИХФ) включила голкипера в символическую сборную столетия.