Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России

73-летний Третьяк возглавляет ФХР уже 20 лет, с 2006 года. Он переизбран на пятый срок в должности главы федерации. Он был единственным кандидатом при голосовании.

Во время правления Третьяка сборная России четыре раза выигрывала чемпионат мира, по разу чемпионами становились молодежная и юниорская команды. Сам легендарный голкипер 10 раз побеждал на чемпионатах мира за 15-летнюю карьеру игрока. В 1989 году Третьяк первым из европейских хоккеистов был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Международная федерация хоккея (ИИХФ) включила голкипера в символическую сборную столетия.