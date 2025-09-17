Третьяк выступил за ужесточение лимита в КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что выступает за ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В 2023 году лимит на легионеров в КХЛ был расширен с трех до пяти игроков.

«У нас однозначная позиция — Федерация хоккея России всегда была за своих хоккеистов. Мы всегда привержены тому, что три легионера на клуб КХЛ — этого достаточно. А средних хоккеистов нам не надо. Мы всегда за то, чтобы были три легионера. А средние хоккеисты пусть выступают в Америке или в Канаде», — сказал Третьяк.

Глава ФХР отметил, что на ситуацию можно было бы посмотреть под другим углом, если бы в Россию ехали сильные европейцы — чехи, шведы, финны, которые выступают за национальные сборные и в КХЛ могли бы играть в первом звене.

При нынешнем же положении вещей нужно дать возможность проявить себя молодым российским хоккеистам, считает Третьяк.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.