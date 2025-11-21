В КХЛ выделили две команды, удивившие в новом сезоне

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский в разговоре с «Советским спортом» назвал две команды лиги, удивившие его в новом сезоне.

Не сомневаясь, олимпийский чемпион назвал череповецкую «Северсталь». Также Каменский выделил нижегородское «Торпедо», которое, не являясь фаворитом, находится среди лидеров. По его мнению, эти команды могут преподнести сюрпризы и в плей-офф.

«Торпедо» с 41 очком после 31 матча занимает второе место в Западной конференции. У лидирующего «Локомотива» столько же очков, но на две игры меньше. «Северсталь» располагается на третьей строчке на Западе, набрав 40 баллов в 29 играх. Лидером всей КХЛ является магнитогорский «Металлург» — 46 очков в 29 матчах.

Ранее член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг ответил на вопрос о готовности возглавить тренерский штаб бело-голубых.