Откусил нос, но не выпустил: 69-летний мужчина спас женщину ценой лица

69-летний китаец Цзэн Фаньлинь пожертвовал носом, чтобы вырвать женщину из рук обезумевшего преступника, — злоумышленник откусил ему часть лица, но пенсионер продолжал удерживать нападавшего до приезда полиции, несмотря на кровь и боль. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в апреле в провинции Хунань. Молодой человек ворвался в поселок, крушил все вокруг и нападал на прохожих. Он схватил за шею женщину, проезжавшую на скутере. Цзэн Фаньлинь, оказавшийся рядом, бросился на помощь, а еще двое свидетелей помогли скрутить хулигана. В ходе борьбы преступник откусил защитнику часть носа. Несмотря на жуткую травму и сильное кровотечение, пенсионер удерживал злоумышленника до прибытия полиции, после чего его экстренно госпитализировали.

Хирурги сообщили, что большая часть носа утрачена, и реконструкция потребовала пересадки кожи с головы пациента, чтобы восстановить крылья носа и вернуть способность нормально дышать. Расходы на лечение, превысившие 70 тыс. юаней (около ₽900 тыс.), взяло на себя государство, а фонд и местные СМИ выплатили герою еще 20 тыс. юаней (около ₽260 тыс.) в качестве награды за смелость.

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