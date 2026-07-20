Ошибка в роддоме: россиянке оформили умершего младенца как живого

В Прокопьевске Кемеровской области суд аннулировал запись о рождении ребенка, который скончался на первой неделе жизни. Основанием для разбирательства стал ошибочно выданный больничный документ, автоматически попавший на портал госуслуг, пишет VSE42.Ru .

Иск подала Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю. А. Атаманова. В качестве ответчиков выступили городской отдел ЗАГС и родители младенца.

Согласно материалам дела, в январе 2026 года пациентка роддома на 25-й неделе беременности перенесла экстренное кесарево сечение. Ребенок появился на свет с весом всего 490 граммов и ростом 30 сантиметров. Младенец прожил шесть дней.

В ходе проверки выяснилось: сотрудник медучреждения по невнимательности оформил электронное свидетельство о рождении. Однако по законодательству такая бумага выдается только в том случае, если новорожденный прожил более семи суток. Из-за технического сбоя или человеческого фактора запись мгновенно отобразилась в личном кабинете матери на портале «Госуслуги».

Когда ошибка вскрылась, роженице предложили добровольно аннулировать документ. Она не дала согласия на эту процедуру. Позже на основании ошибочной справки сотрудники ЗАГСа оформили полноценное свидетельство о рождении, которое и стало предметом судебного спора.

В пресс-центре судов Кузбасса пояснили, что требования медучреждения признаны законными. Судья постановил считать недействительными как электронное медицинское свидетельство, так и официальную запись акта о рождении.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.