Отдых на пляже закончится у врача: чем грозит привычка ходить в мокром купальнике

После купания взрослым и детям желательно как можно быстрее переодеться в сухую одежду. Долгое нахождение в мокром купальнике или плавках может привести к раздражению кожи, опрелостям и воспалению волосяных фолликулов, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва.

Особенно важно переодевать детей, поскольку их кожа тоньше и быстрее реагирует на длительный контакт с влагой. В группе повышенного риска также находятся люди с атопическим дерматитом, сахарным диабетом, чувствительной кожей и сниженным иммунитетом.

По словам врача, влажная ткань создает эффект компресса. Поверхностный слой кожи размягчается, становится более восприимчивым к трению и микроорганизмам. Теплая и сырая среда особенно долго сохраняется в паховых складках, на ягодицах, внутренней поверхности бедер и под грудью.

«Сама по себе мокрая одежда не вызывает инфекцию, но создает благоприятные условия для размножения уже присутствующих на коже бактерий и грибов. В сочетании с трением это может привести к контактному дерматиту, опрелостям, фолликулиту и грибковым поражениям», — объяснила Говтва.

Оптимально сменить купальник в течение 15–30 минут после выхода из воды. Если сухой одежды рядом нет, стоит снять мокрую ткань, ополоснуться пресной водой и тщательно вытереться полотенцем.

Врач посоветовала выбирать быстро сохнущие купальные костюмы без грубых швов. Слишком тесные модели хуже пропускают воздух, сильнее натирают кожу и дольше удерживают влагу.

«Распространенное мнение, что мокрый купальник напрямую вызывает цистит, не совсем верно. Основной причиной заболевания становятся бактерии, проникшие в мочевые пути. Однако влажная одежда может раздражать кожу и слизистые, косвенно повышая риск у людей, склонных к таким инфекциям», — пояснила врач.

Обратиться к врачу следует, если после купания появились гнойнички, мокнущая сыпь, сильный зуд или болезненность. Поводом для срочной консультации также должны стать жжение при мочеиспускании, частые позывы, кровь в моче или повышенная температура, заключила эксперт.

Дерматологи предупредили, что универсального безопасного времени загара не существует — рыжие и светловолосые обгорают на солнце уже через 5–10 минут, а для получения витамина D достаточно всего 10–15 минут на открытые руки и лицо пару раз в неделю. Пик агрессивного ультрафиолета приходится на интервал с 10:00 до 16:00, при этом вода и мокрый песок усиливают нагрузку на 15–30%, а облака пропускают до 80% лучей.