Яркий «северный апельсин»: почему ямальская морошка бьет рекорды пользы

Коренной житель ЯНАО Афанасий Тэсида сообщил, что в текущем сезоне ягода начала созревать раньше привычных сроков. По его оценке, причиной стали аномально высокие температуры в июне и июле. О местах произрастания, народных приметах и противопоказаниях для здоровья — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Где и когда искать морошку на Ямале

Спелая морошка имеет янтарный цвет и растет на болотах. Из-за аномальной жары в районе Тазовского и Нового Уренгоя она поспела уже к середине июля (обычно — после 20 июля). Сбор длится около недели, так как на солнце ягода быстро пересыхает. На юге округа (Ноябрьск) плоды созревают раньше, а на севере (Гыданский полуостров) — только в августе, но там они крупнее.

Кочевник Афанасий Тэсида отметил, что обилие весенних гроз предвещает богатый урожай. По северным традициям, первому красивому кусту дарят красную ленту из натуральной ткани, а ягодные места держат в секрете. Листья морошки заготавливают с 15 августа: их сушат на сковороде и заваривают для бодрости.

Польза, противопоказания и порции

Нутрициолог Лидия Квашнина называет морошку «северным апельсином» за высокий уровень витамина C, антиоксидантов и клетчатки. Она полезна при простудах, нагрузках, для сосудов и кишечника.

Ограничения:

Аллергия, обострение ЖКТ (гастрит, язва).

Диабет (нельзя варенье, свежую ягоду — строго ограниченно).

Беременность, детский возраст (вводить аккуратно).

Прием антикоагулянтов (нужен контроль врача).

Кулинария и хранение

Кислоту ягоды рекомендуют смягчать творогом, йогуртом или кашами. На севере из нее делают соусы к мясу и рыбе. Кочевники хранят ягоду в эмалированной посуде, а нутрициологи считают лучшим способом заморозку россыпью. Варенье теряет витамин C; полезной альтернативой будет протертая ягода с минимумом сахара или на аллюлозе (низкокалорийный природный заменитель).

Морошка — мощный природный антиоксидант и источник клетчатки, за что ее называют «северным апельсином». По содержанию витамина C она превосходит цитрусовые, что делает ее незаменимой для укрепления иммунитета в период простуд и восстановления после нагрузок. Входящий в состав калий поддерживает сердце и сосуды, пектины нормализуют работу кишечника, а высокая концентрация витаминов помогает организму лучше усваивать железо.