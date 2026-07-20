Яркий «северный апельсин»: почему ямальская морошка бьет рекорды пользы
Житель ЯНАО Тэсида: на фоне погоды земли Ямала будут обильны на морошку
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Коренной житель ЯНАО Афанасий Тэсида сообщил, что в текущем сезоне ягода начала созревать раньше привычных сроков. По его оценке, причиной стали аномально высокие температуры в июне и июле. О местах произрастания, народных приметах и противопоказаниях для здоровья — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа».
Где и когда искать морошку на Ямале
Спелая морошка имеет янтарный цвет и растет на болотах. Из-за аномальной жары в районе Тазовского и Нового Уренгоя она поспела уже к середине июля (обычно — после 20 июля). Сбор длится около недели, так как на солнце ягода быстро пересыхает. На юге округа (Ноябрьск) плоды созревают раньше, а на севере (Гыданский полуостров) — только в августе, но там они крупнее.
Кочевник Афанасий Тэсида отметил, что обилие весенних гроз предвещает богатый урожай. По северным традициям, первому красивому кусту дарят красную ленту из натуральной ткани, а ягодные места держат в секрете. Листья морошки заготавливают с 15 августа: их сушат на сковороде и заваривают для бодрости.
Польза, противопоказания и порции
Нутрициолог Лидия Квашнина называет морошку «северным апельсином» за высокий уровень витамина C, антиоксидантов и клетчатки. Она полезна при простудах, нагрузках, для сосудов и кишечника.
Ограничения:
- Аллергия, обострение ЖКТ (гастрит, язва).
- Диабет (нельзя варенье, свежую ягоду — строго ограниченно).
- Беременность, детский возраст (вводить аккуратно).
- Прием антикоагулянтов (нужен контроль врача).
Кулинария и хранение
Кислоту ягоды рекомендуют смягчать творогом, йогуртом или кашами. На севере из нее делают соусы к мясу и рыбе. Кочевники хранят ягоду в эмалированной посуде, а нутрициологи считают лучшим способом заморозку россыпью. Варенье теряет витамин C; полезной альтернативой будет протертая ягода с минимумом сахара или на аллюлозе (низкокалорийный природный заменитель).
Морошка — мощный природный антиоксидант и источник клетчатки, за что ее называют «северным апельсином». По содержанию витамина C она превосходит цитрусовые, что делает ее незаменимой для укрепления иммунитета в период простуд и восстановления после нагрузок. Входящий в состав калий поддерживает сердце и сосуды, пектины нормализуют работу кишечника, а высокая концентрация витаминов помогает организму лучше усваивать железо.