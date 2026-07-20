Звезда «Дома-2» Брагина вышла на связь после задержания из-за «голой» прогулки по Москве

22-летняя Анастасия Брагина, известная по участию в реалити-шоу «Дом-2», оказалась в центре скандала. Девушка, которая пробыла на проекте всего две недели в 2024 году, недавно начала публиковать в своем блоге шокирующие видео. На кадрах она позировала обнаженной не только в комнате, но и на улицах Москвы, пишет The Voice. Свое поведение она объяснила тем, что чувствует себя без одежды так же комфортно, как и в одежде.

Правоохранителям не понравилась такая «свобода». Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево установили личность Брагиной и задержали ее прямо в магазине, где она, будучи голой, записывала происходящее на видео.

После задержания девушка вышла на связь и опубликовала фрагмент видеосюжета о себе, который вышел в эфире федерального канала. Свою реакцию она сопроводила комментарием: «Ахахах, мама, я в телевизоре!».

Однако радость Брагиной разделяют далеко не все. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила возмущение поведением девушки, заявив, что та публично растлевает детей, ведет с ними разговоры на интимные темы и раздает развратные советы.

Оперативники, в свою очередь, предупредили: девушка напрасно радуется — в отношении нее проводится доследственная проверка по мь. 135 УК РФ (развратные действия). Теперь Брагиной грозит не только общественное порицание, но и вполне реальная уголовная ответственность.

Ранее бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева возмутилась истеричными детьми в общественных местах.