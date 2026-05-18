Три коллектива Павловского Посада устроили танцевальный фейерверк на сцене

В Павловском Посаде на сцене Дома культуры «Большедворский» 17 мая с большим успехом прошел отчетный концерт, объединивший сразу три творческих коллектива. Танцевальные группы «Феерия» и «Дворяночка», а также вокальная студия «Ностальгия» представили программу, наполненную энергией молодости, душевными мелодиями и зажигательными ритмами. Зрители увидели номера от классических хореографических постановок до зажигательной «Зумбы» и вокальных коллабораций.

На сцене ДК царила атмосфера настоящего творческого праздника. Отчетный концерт собрал три коллектива, каждый из которых имеет свою историю, свой характер и свою преданную аудиторию.

Так, коллектив «Феерия» ведет свою историю с 2008 года. За 18 лет бессменный руководитель Ирина Владимировна Ирвачева поставила с воспитанницами более 40 хореографических номеров. Сегодня в коллективе две группы: старшая и смешанная, где занимаются девочки от 7 до 17 лет.

Как поделилась одна из участниц Валерия, она занимается в «Феерии» уже пять лет. По ее словам, это не просто занятия танцем, а возможность проявить себя творчески, раскрыть таланты и найти друзей. Валерия отметила, что в коллективе все очень дружные, хотя иногда и не обходится без ссор. Но мирит и объединяет всех общее желание — создавать красоту в танце, участвовать в концертах и конкурсах и радовать зрителей номерами. Она поблагодарила руководителя и родителей за такую возможность и добавила, что сезон завершен, и коллектив готовится к следующему.

За каждым названием номера — «Бабл гам», «Горевала», «Скучно мне», «Нити вселенной», «Грязнулям посвящается», «Женский род», «Сложный страйк», «Припевки запевки» — стоят часы репетиций, поиск компромиссов и искренние эмоции от достигнутого результата.

Вокальная группа «Ностальгия» существует в Доме культуры с 2013 года. Сегодня практически ни одно городское или праздничное мероприятие не обходится без этих артистов. Идейный вдохновитель и организатор Ольга Титова считает коллектив своей семьей.

Как отметила Ольга Титова, для нее это не просто коллектив, а душа. Каждый участник, по ее словам, вносит свой неповторимый вклад в общее творческое дело и в эту поющую семью. За 13 лет участники стали друг для друга не просто коллегами, а настоящими друзьями. В репертуаре каждого есть и сольные композиции, и коллаборации. Ольга подчеркнула, что коллектив любят и ценят во всех культурных учреждениях округа, чему свидетельствуют постоянные гастроли. Она выразила благодарность зрителям, коллегам, семьям и всем, кто верит в коллектив, и выразила уверенность, что еще много лет они будут радовать всех своими песнями.

Самый молодой, но от этого не менее яркий коллектив — танцевальная группа «Дворяночка», образованная в 2020 году. Под руководством Людмилы Чистяковой участницы коллектива активно выступают на городских и областных мероприятиях в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Их конек — зажигательные танцы под ритмы «Зумбы», которые доказывают: возраст не помеха для творчества и драйва.

Поддержать артистов в этот вечер пришли самые близкие и дорогие люди. Атмосфера в зале царила по-настоящему теплая и семейная. Отчетный концерт стал красивым финалом сезона, доказав, что в Павловском Посаде живут и процветают талантливые, неравнодушные люди, для которых сцена — это жизнь.