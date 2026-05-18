«Случайность и шум в кабинете»: глава района в Курской области объяснил мат на совещании с губернатором

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев, нецензурно высказавшийся в адрес губернатора Александра Хинштейна во время онлайн-совещания, назвал произошедшее случайностью. Свои объяснения чиновник привел в беседе с Baza. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам Зайцева, его фраза предназначалась не губернатору, а посторонним людям, которые якобы шумели в его небольшом кабинете и мешали участию в заседании. Кто именно это был, глава района уточнять не стал. Он также подчеркнул, что не понимает, как и почему в этот момент включился его микрофон, и заверил, что не думал никого оскорблять.

Инцидент произошел, когда Хинштейн задал Зайцеву вопрос о жалобах жителей села Любимовка на перебои с водоснабжением. Вместо ответа чиновник использовал нецензурную лексику. Видео с фрагментом совещания опубликовал Telegram-канал Mash.

Ни губернатор, ни администрация Курской области пока официально не комментировали поведение подчиненного. Сам Зайцев ранее на публике не замечался в подобных выходках.

