В Московском учебно-опытном лесничестве обнаружили редкий розовый иван-чай

Во время патрулирования территории Московского учебно‐опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» сотрудники лесной охраны сделали необычное открытие: они нашли экземпляр иван‐чая узколистного с редкой генетической мутацией. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Особенность растения — полное отсутствие зеленого пигмента хлорофилла, который необходим для фотосинтеза. Из‐за этой аномалии стебель и листья приобрели необычный розовый оттенок. Специалисты пояснили, что такая окраска вызвана присутствием антоцианов — природных пигментов, которые в обычных условиях маскируются хлорофиллом.

Помимо цвета, у обнаруженного экземпляра заметны и другие отклонения от типичного облика иван‐чая. Несмотря на характерную узколанцетную форму листьев, они оказались деформированными и закрученными. Это следствие нарушений обменных процессов, спровоцированных отсутствием хлорофилла.

Специалисты подчеркивают: подобные мутации встречаются крайне редко. Из‐за невозможности осуществлять фотосинтез жизнь такого побега ограничена по времени. Выживать ему помогает связь с соседними растениями — питательные вещества поступают через общую корневую систему. Однако после того, как запасы истощаются, розовый иван‐чай погибает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.