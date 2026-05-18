В городском округе Пушкинский к летней уборке привлекут около 100 единиц техники

Ключевыми темами встречи стали капитальный ремонт образовательных учреждений, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, а также содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

В первую очередь участники совещания обсудили ход капитального ремонта школ и детских садов, который ведется в рамках государственной программы «Молодежь и дети». На данный момент на территории городского округа Пушкинский в стадии масштабной модернизации находятся четыре школы и два детских сада. Все эти объекты, призванные решить проблему дефицита мест и повысить качество образовательных услуг, планируется сдать до 1 сентября 2026 года.

Отдельным пунктом повестки стало благоустройство округа, а именно — запланированная модернизация контейнерных площадок для сбора мусора. Всего в городском округе Пушкинский насчитывается около 2,5 тыс. таких объектов. В рамках текущего сезона планируется обновить 22 из них.

Кроме того, на совещании затронули вопрос содержания мест общего пользования в нормативном состоянии. Было отмечено, что в весенне-летний период для уборки территорий округа будет задействовано около 100 единиц специализированной техники. Это позволит поддерживать чистоту и порядок на должном уровне.