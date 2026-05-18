Детский сад № 13 в Кашире обновлен на 45%

В Кашире на улице Вахрушева, 16 идет капитальный ремонт детского сада № 13 — дошкольного отделения Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7.

По данным пресс‐службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта достигла 45%. Завершить обновление планируют в 2026 году.

Работы выполняются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Семья».

На объекте задействованы более 50 рабочих и 3 единицы техники. Строители активно продвигаются по всем направлениям: завершают кровельные работы, утепляют фасад, выполняют отделку, устраивают гидроизоляцию на козырьках входных групп, благоустраивают прилегающую территорию и обустраивают детские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.