Автоэксперт раскрыл формулу надежного путешествия на мотоцикле

Собраться в дальнюю поездку на мотоцикле — задача сложнее, чем кажется. Недостаточно залить бак и надеть шлем. Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT объяснил, как грамотно рассчитать силы, упаковать вещи и не остаться посреди трассы с порванной цепью или спущенным колесом. В списке обязательного — три комплекта дождевиков, запасная цепь, аккумуляторный насос и аптечка с жгутом.

Путешествие на мотоцикле к морю звучит романтично, но на деле требует холодного расчета. Ошибка в сборах может стоить не только комфорта, но и безопасности. Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution, в беседе с RT поделился правилами подготовки к дальней поездке на двух колесах.

Первое, на что советует обратить внимание эксперт, — экипировка. Она должна быть удобной для длительной езды в статичном положении, при ходьбе и минимально сковывать движения. По словам Ладушкина, чем комфортнее будет в пути, тем меньше мотоциклист устанет. А усталость за рулем — главный враг.

Что касается вещей, то, как рассказал специалист, обязательно нужно взять с собой несколько комплектов дождевиков. Погода в дальней дороге меняется стремительно. Также пригодятся сменная обувь и одежда.

Техническая часть сборов не менее важна. По словам Ладушкина, обязательно иметь с собой лампочки в головную фару, запасную приводную цепь и замки для нее. Эксперт отметил, что лучше взять несколько комплектов замков. В процессе полевого ремонта замок может рассыпаться и потеряться, и тогда запасная цепь окажется бесполезной.

Далее, продолжил эксперт, комплект для экстренного ремонта колес — это очень важная вещь, которую необходимо иметь с собой в дальней поездке. В дополнение он посоветовал взять аккумуляторный насос для подкачки шин. Такой насос занимает мало места в кофрах, не требует подключения к бортовой сети мотоцикла, а его заряда, по словам Ладушкина, хватит на накачку четырех-шести колес.

Минимальный набор инструмента, добавил эксперт, также нужно взять с собой. Не стоит надеяться на случайных попутчиков или придорожные сервисы.

Особое внимание — аптечке. Как перечислил Ладушкин, самое главное — средства, которыми можно обработать и перевязать раны при падении. Обязательны жгут и хладоэлемент. Также, по словам эксперта, не лишними будут средства от отравления и ожогов. В дальней дороге случается всякое, и лучше быть готовым к разным сценариям.

