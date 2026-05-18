Без газа и без вреда для рыбы: новую систему очистки стоков запустили в Волоколамском округе

В сельскохозяйственном предприятии «Шульгино» Волоколамского округа завершили масштабную реконструкцию системы очистки стоков. Объект после обновления посетили глава округа Наталья Козлова и ее первый заместитель Анна Агапова. Как сообщили в администрации, сейчас здесь проходят пусконаладочные работы.

Результаты модернизации впечатляют: производительность очистного комплекса выросла в три раза. Система способна перерабатывать до 250 кубометров стоков в сутки в непрерывном режиме. При этом современные технологии, заложенные в основу, исключают выделение взрывоопасных и огнеопасных газов — важный фактор безопасности как для сотрудников, так и для окружающей среды.

Очистные сооружения принимают два типа стоков: хозяйственно-бытовые и производственные. Последние включают воду после обработки оборудования и тары. Технологический процесс выстроен поэтапно. Вода проходит механическую очистку, затем биологическую, после чего отправляется на флотацию и фильтрацию. Финальный аккорд — обеззараживание с помощью ультрафиолетового излучения.

Осмотрев обновленный комплекс, глава округа Наталья Козлова отметила важность таких проектов. По ее словам, особенно отрадно, что предприятия сами уделяют внимание вопросам экологии и внедряют современные решения.

«Лично убедилась, что здесь серьезно подходят к защите окружающей среды. Очищенная вода соответствует строгим требованиям для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения», — отметила Наталья Козлова.

Это значит, что местные реки и их обитатели под надежной защитой.