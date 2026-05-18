В Подмосковье впервые прошел областной фестиваль усадебной культуры «Губернское событие»

16 мая в поселке Дубровицы городского округа Подольск состоялся первый областной фестиваль «Губернское событие», приуроченный ко Дню русской усадебной культуры. Мероприятие, как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, привлекло более 2 тыс. зрителей.

Фестиваль объединил свыше 350 участников, которые состязались по 4 конкурсным направлениям. В рамках «Театра костюма» свои коллекции представили модные дома Подмосковья. Конкурс «Романс и усадьба» погрузил гостей в атмосферу старинной усадьбы: исполнители представили произведения XIX — начала XX столетия.

Особой атмосферой отличался конкурс исторического танца «Под звуки минувших эпох»: в нем приняли участие пары и ансамбли разных возрастов. Ярким акцентом фестиваля стал фестиваль колокольного звона «Звонница». Звонари из Можайска, Истры, Серпухова и Подольска исполнили праздничные, исторические и авторские композиции на колокольне Храма Знамения.

Мероприятия развернулись сразу на нескольких живописных локациях: в залах КПЦ «Дубровицы», Липовом парке, на Певческом поле и территории у Храма Знамения. Атмосферу эпохи дополняли музыкальные выступления: гости наслаждались игрой оркестра Подольской филармонии и инструментального оркестра детской музыкальной школы №1 городского округа Подольск.

