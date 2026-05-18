Дело о миллионах закрыто! Суд в Испании оправдал Шакиру по делу о мошенничестве с налогами

Верховный суд Испании вынес оправдательный приговор в отношении колумбийской суперзвезды Шакиры, сообщает Reuters. Суд полностью снял с певицы все обвинения в уклонении от уплаты налогов и обязала Министерство финансов страны вернуть ей более $69,8 млн.

Поводом для многолетних разбирательств послужило утверждение испанских властей о том, что Шакира якобы не доплатила в казну €14,5 млн за период с 2012 по 2014 год. Летом 2022 года прокуратура заняла жесткую позицию, запросив для певицы тюремный срок в 8 лет и 2 месяца, а также дополнительный штраф в размере €23 млн.

Ключевым аргументом суда стало решение о налоговом резидентстве. Прокуратура утверждала, что Шакира жила в Испании с 2011 года из-за отношений с футболистом Жераром Пике. Однако суд счел доказанным, что в 2011 году певица провела в стране лишь 163 дня, а не 183, как того требует закон. Таким образом, ее связи с Испанией были признаны недостаточными для получения статуса налогового резидента.

Адвокат звезды Хосе Луис Прада заявил, что вердикт вынесен «после восьми лет страданий, которые привели к неприемлемым последствиям». Он выразил надежду, что это решение создаст важный прецедент для «тысяч обычных граждан, которые ежедневно подвергаются давлению со стороны системы, предполагающей вину, а не невиновность».

