Без выхлопов и шума: роботизированная косилка будет стричь газоны в Долгопрудном

В Долгопрудном приступила к работе техника, которую раньше можно было встретить разве что в частных загородных клубах. Речь идет о роботизированной газонокосилке отечественной сборки с необычным именем «Саранча». Эту машину решили задействовать для ухода за травяным покрытием на общественных пространствах города. О том, что умеет новинка, корреспондентам REGIONS рассказала заместитель директора МБУ «Благоустройство» Татьяна Анисимова.

Главное преимущество «Саранчи» — полностью электрический привод. Благодаря этому косилка не производит вредных выхлопов, работает тихо и идеально подходит для использования вблизи жилых домов, в парках и зонах отдыха, где обычная бензиновая техника могла бы доставлять неудобства горожанам.

Как рассказала Татьяна Анисимова, машина уже прошла все необходимые испытания и полностью готова к предстоящему сезону. По словам заместителя директора, одного заряда аккумулятора косилке хватает на 116 часов непрерывной работы. При этом на сложном рельефе — например, на участках с подъемами и спусками — техника способна обработать около пяти гектаров территории за день. На ровных же поверхностях производительность ожидается еще выше.

Впрочем, несмотря на грозное название, полностью автономной «Саранчу» назвать нельзя. Машина не передвигается сама по себе: ею управляет оператор с помощью специального пульта. Для работы с новой техникой уже подготовили двух специалистов — они прошли необходимое обучение и приступили к эксплуатации.

«Она полностью управляется оператором. У нее есть пульт управления. Дальность действия — до 200 метров прямой видимости. Оператор либо находится рядом, либо сопровождает технику», — пояснила Татьяна Анисимова.

Пока что в Долгопрудном такая косилка существует в единственном экземпляре. Как отметила Татьяна Анисимова, подобные машины уже используют частные загородные клубы и некоторые коммерческие организации, однако для муниципального городского хозяйства «Саранча» пока остается настоящей редкостью. Стоимость машины год назад составляла около 2,5 млн руб., сейчас цена выросла до 2,7–2,8 млн.

