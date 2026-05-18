Спустя почти два года после смерти мужа: за что вдова Добрынина вступила в войну с российским издательством?

Спустя более чем год после смерти композитора Вячеслава Добрынина его вдову, Ирину Добрынину, признали потерпевшей в рамках громкого уголовного дела, сообщает ТАСС. Обвинение предъявили генеральному директору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, Черкасов занимался незаконным переоформлением авторских прав на произведения целого ряда популярных исполнителей. Среди пострадавших — не только наследники недавно ушедших артистов, но и действующие звезды сцены.

В деле фигурирует «Первое музыкальное издательство», которому принадлежат права на песни Добрынина. Однако самой обсуждаемой стала личная победа вдовы композитора.

Источники утверждают, что аресты и обыски связаны с многолетней схемой по выводу активов и захвату интеллектуальной собственности. Помимо Добрынина, пострадала и группа «Руки Вверх!». Сергей Жуков и Алексей Потехин уже долгое время судятся с лейблом по поводу прав на свои главные хиты. Теперь музыканты также проходят по делу Черкасова в статусе потерпевших.

Ранее экспертиза признала документы, предоставленные лейблом «Джем» для подтверждения прав на песни «Руки Вверх!», фальшивыми. Кроме того, вновь всплыла история с певицей Линдой и продюсером Максимом Фадеевым, которые делят права на хиты. Обыски и задержания прошли в компаниях, аффилированных с Черкасовым.

На заседании суда также стало известно, что обвиняемый угрожал свидетелям, в связи с чем ему продлили арест в СИЗО до 20 августа.

