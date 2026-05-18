«Единая Россия» подвела итоги выполнения Народной программы в трех округах Подмосковья

В Ленинском округе за 5 лет ввели 11 школ и 22 детсада, открыли новые поликлиники в ЖК «Пригород Лесное» и деревне Сапроново, а также отделение детской хирургии. Обновили и общественные пространства. Сейчас жители просят благоустроить лесопарк «Развилка».

«Этот парк – федеральная собственность, находится в ведении Гослесофонда. Но у нас с правительством Московской области есть возможность включать такие локации в Народную программу и обеспечивать финансирование. По такому же принципу мы сейчас благоустраиваем самый большой в Московской области Коробовский лесопарк, который объединяет целых пять больших микрорайонов», - рассказал глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов.

В Люберцах за 5 лет построили 12 школ и 13 детсадов, открыли новую поликлинику, до конца этого года введут еще две, после капремонта откроется Ухтомская больница и детский стационар МОЦОМД. Также благоустроили 20 парков и скверов. Сейчас продолжаются работы в Летнем парке Малаховки и лесопарке «Лесная опушка». По словам председателя Совета депутатов Люберец, депутата от «Единой России» Петра Ульянова, в новую Народную программу от жителей поступило уже более 3 тыс. инициатив только по вопросам благоустройства и освещения.

В Котельниках за 5 лет ввели две школы и два детсада. Продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле. В округе также открыли новую поликлинику, женскую консультацию и филиал Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Продолжается расселение старого жилфонда, ремонт муниципальных дорог и строительство подъездных путей к социальным объектам.

«В Котельниках было собрано около 2 тыс. наказов – практически все выполнены. Для жителей важно видеть, что их предложения услышаны и доведены до результата», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов Рания Ибрагимова.

Депутат Госдумы Роман Терюшков акцентировал внимание на долгосрочной перспективе Народной программы — на 10-20 лет.

«Народная программа «Единой России» — это не про будущие выборы, это про будущие поколения. Россия должна оставаться великой и суверенной державой, где каждый человек защищен социальными гарантиями», — сказал он.

В новую Народную программу в Подмосковье собрали уже более 33 тыс. наказов. Направить свои инициативы можно на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии и по телефону 8-800-200-89-50.