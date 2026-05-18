Препараты для похудения снизили риск смерти от рака груди на 10 лет

Американские ученые из Университета Содружества Вирджинии выяснили, что препараты класса GLP-1, применяемые для лечения ожирения и сахарного диабета второго типа, могут снижать риск смерти и повторного развития рака молочной железы. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали электронные медицинские карты более 840 тысяч пациенток, у которых рак груди был диагностирован в период с 2006 по 2023 год. Особое внимание уделялось женщинам с ожирением или диабетом, принимавшим агонисты GLP-1. Оказалось, что использование этих лекарств связано с более низкой смертностью в течение 10 лет наблюдения. Кроме того, у пациенток, принимавших препараты для похудения или контроля диабета, реже происходил рецидив рака после завершения основного лечения.

Авторы работы подчеркивают: пока речь идет только о статистически выявленной связи, а не о доказанном лечебном эффекте. Ученые планируют провести полноценные клинические испытания, чтобы установить, связано ли это влияние непосредственно с потерей веса, улучшением работы сердечно-сосудистой системы или другими биологическими механизмами. Не исключено, что GLP-1 воздействуют на воспалительные процессы и метаболические пути, которые играют роль в развитии опухолей.

Исследование добавляет аргументов в пользу комплексного подхода к лечению онкологических больных с сопутствующими метаболическими нарушениями. Однако назначать препараты группы GLP-1 для профилактики рецидивов рака без серьезных оснований пока не рекомендуется — необходимы дополнительные рандомизированные испытания.

