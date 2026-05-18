Меланин не спасает от старения: дерматолог объяснила, почему смуглым тоже нужен SPF

С наступлением солнечного сезона многие задаются вопросом: нужно ли наносить солнцезащитный крем тем, у кого кожа смуглая, или природной защиты достаточно. Врач-дерматовенеролог, косметолог кандидат медицинских наук Екатерина Черныш в беседе с aif.ru развеяла это заблуждение.

По ее словам, люди со смуглой кожей действительно обладают лучшей естественной защитой от солнца благодаря большему количеству меланина, их кожа реже краснеет и обгорает. Однако этого недостаточно, чтобы противостоять UV-A лучам, которые как раз и запускают процессы старения и провоцируют болезни кожи. Дополнительная защита необходима всем без исключения, независимо от цвета кожи. Разница лишь в том, что светлокожим нужно наносить средство чаще и использовать более высокий фактор.

Специалист также напомнила, что тем, кто пользуется уходовой косметикой — кремами и сыворотками, — важно наносить солнцезащитный крем не одновременно, а спустя некоторое время после основного ухода. Некоторые средства уже содержат SPF-фактор, но, как правило, его недостаточно, и специальный крем всё равно обязателен. Кроме того, фактор защиты от солнца в разных продуктах не суммируется: если нанести крем с SPF 50 и тон с SPF 20, общий показатель не превратится в 70.