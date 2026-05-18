Развод подождет: почти треть россиян не готова расстаться с супругом до выплаты ипотеки

Главная причина, удерживающая супругов от разрыва, — страх остаться без крыши над головой. Риск утраты жилья при разделе имущества беспокоит 66% респондентов. Еще 15% опасаются, что после расторжения брака ежемесячные платежи по ипотеке станут неподъемными.

При этом мнения о влиянии кредита на отношения разделились. Более половины опрошенных (55%) считают, что наличие ипотеки сплачивает семью и заставляет партнеров искать компромиссы. Однако 36% придерживаются противоположной точки зрения: финансовые обязательства повышают напряженность в совместной жизни, провоцируют ссоры из-за денег.

Комментируя результаты, психолог Ольга Кравчук назвала ипотеку тестом на финансовую устойчивость пары и зрелость отношений. Если супруги способны к диалогу, обсуждению страхов и распределению ролей, кредитное бремя может стать объединяющим фактором. В противном случае долги только усугубляют конфликты. Эксперт подчеркнула, что в парах, где нет честного разговора о деньгах, ипотека превращается в источник постоянного напряжения. Исследование также показало, что многие россияне не готовы к сложным юридическим процедурам раздела недвижимости, находящейся в залоге у банка, что также снижает число разводов в ипотечных семьях.

