Три спортшколы из Клина получат областные гранты

Областных грантов в этом году удостоятся сразу три спортшколы Клина. Подобные поощрения в Подмосковье вводятся впервые в этом году. Все благодаря инициативе губернатора региона Андрей Воробьева. Об этом сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

На гранты смогут рассчитывать учреждения, которые заняли высокие места в областном рейтинге. Список лучших школ формировали, исходя из уровня спортивного мастерства и достижений воспитанников и тренерского состава.

В итоге в топ-30 лучших учреждений попали сразу 3 школы из городского округа Клин. Это СШ единоборств «ЛИДЕР», комплексная СШОР имени М.В. Трефилова и СШОР «Клин спортивный».

Как ранее заявлял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в течение года ежемесячная прибавка для руководителей лучших спортивных учреждений составит до 53 тыс. рублей, а для тренеров – до 10 тыс.

Отметим, что за прошлый год клинские спортсмены выиграли более 700 медалей, в том числе 274 золотых, 200 серебряных и 234 бронзовых медалей на соревнованиях международного, всероссийского и регионального уровней.